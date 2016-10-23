Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки- : -Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Детройт» забросил 3 безответные шайбы в ворота «Сан-Хосе»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дублем отметился Густав Нюквист, а еще одну шайбу забросил Андреас Атанасью.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 20 минут, трижды заблокировал броски соперника, один раз сам угрожал чужим воротам, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 26 октября в 02:30 (мск) примет «Каролину», а «Сан-Хосе» 26 октября в 05:00 (мск) сыграет дома с «Анахаймом».

Матч

Детройт - Сан-Хосе - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Нюквист (Эрикссон), 24:14 (1:0). Нюквист (Спрул), 35:10 (2:0). Атанасиу (Ванек), 46:05 (3:0).

Место и дата

23 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
33 сэйва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Флоридой»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Колорадо».«Нью-Джерси» в овертайме дожал «Миннесоту»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».Два паса Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Каролину»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Рейнджерс»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейджерс».НХЛ. «Чикаго» - «Торонто», «Вашингтон» - «Рейнджерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Голевой пас Марченко помог «Детройту» обыграть «Нэшвилл»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нэшвиллу».«Айлендерс» дома одолели «Аризону»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».НХЛ. «Чикаго» уступил «Коламбусу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.32 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».Вячеслав Быков: Малкину стоит взять пример с КросбиВячеслав Быков: Малкину стоит взять пример с КросбиЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Иван Проворов: У всех бывают плохие игры, даже у лучших хоккеистов мираИван Проворов: У всех бывают плохие игры, даже у лучших хоккеистов мираИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии дал молодой защитник Иван Проворов.Вячеслав Быков: Кузнецов – это наше всё. Наша гордостьЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Вячеслав Быков: Тарасенко можно ставить даже в центрЭкс-главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков дал интервью обозревателю «Советского спорта».Иван Проворов: Я с детства много смотрю НХЛИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.Иван Проворов: Пока делим номер в отеле с Трэвисом КонечныИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.Иван Проворов: Сезон длинный, поэтому грызть себя изнутри нельзяИнтервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.Иван Проворов: Если бы никто не делал ошибки, все матчи заканчивались бы со счетом 0:0Интервью корреспонденту «Советского спорта» в Филадельфии Наталье Брагилевской дал молодой защитник Иван Проворов.«ОИ-2018? Я еще в 2022-м буду выходить в четвертом звене». Лучшие цитаты Ягра«ОИ-2018? Я еще в 2022-м буду выходить в четвертом звене». Лучшие цитаты ЯграЯромир Ягр забил 750-й гол в НХЛ. Чтобы вы понимали, насколько долго он играет, и как долго еще планирует играть, мы приводим его цитаты.Ши Уэбер: Прайс был хорош, как всегдаЗащитник «Монреаля» Ши Уэбер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (5:2) отметил игру голкипера команды Кэри Прайса.

Сан-Хосе
Сан-Хосекалендарьстатистика
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Алексей Марченко
Алексей Марченковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости