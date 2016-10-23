«Детройт» забросил 3 безответные шайбы в ворота «Сан-Хосе»
Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сан-Хосе».
Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены»,
завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дублем отметился Густав Нюквист, а
еще одну шайбу забросил Андреас Атанасью.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко
провел на льду 20 минут, трижды заблокировал броски соперника, один раз сам
угрожал чужим воротам, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 26 октября в 02:30 (мск) примет «Каролину», а «Сан-Хосе» 26 октября в 05:00 (мск) сыграет дома с «Анахаймом».
Матч
Детройт - Сан-Хосе - 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Нюквист (Эрикссон), 24:14 (1:0). Нюквист (Спрул), 35:10 (2:0). Атанасиу (Ванек), 46:05 (3:0).
Место и дата
23 октября 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция