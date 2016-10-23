«Детройт» забросил 3 безответные шайбы в ворота «Сан-Хосе»

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сан-Хосе».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 3:0. В составе хозяев дублем отметился Густав Нюквист, а еще одну шайбу забросил Андреас Атанасью.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 20 минут, трижды заблокировал броски соперника, один раз сам угрожал чужим воротам, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 26 октября в 02:30 (мск) примет «Каролину», а «Сан-Хосе» 26 октября в 05:00 (мск) сыграет дома с «Анахаймом».