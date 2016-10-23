Гол и пас Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Оттаву»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Владислав Наместников, Стивен Стэмкос, Александр Киллорн и Валттери Фильппула. У хозяев отличился Крис Нил.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отыграл весь матч, парировав 27 из 28 бросков в створ. Российский защитник гостей Никита Нестеров провел на льду более 17 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отыграл более 15 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский форвард гостей Владислав Наместников провел на льду 16 минут, нанес три броска, один из которых оказался голевым, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 26 октября в 05:00 (мск) на выезде сразится с «Ванкувером», а «Тампа-Бэй» 26 октября в 02:30 (мск) в гостях сыграет с «Торонто».