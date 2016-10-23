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Голевой пас Радулова помог «Монреалю» обыграть «Бостон» с Худобиным

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Брендан Галлахер, Филлип Дано, Пол Байрон и Торри Митчелл. У хозяев по разу отличились Доминик Мур и Райан Спунер.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин отыграл более 57 минут, отразив 25 из 29 бросков.

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков провел на льду почти 22 минуты, нанес два броска, отдал голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Российский защитник гостей Алексей Емелин отыграл более 18 минут, нанес два броска, совершил шесть силовых приемов, получил четыре минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «плюс один». Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провел на льду более 17 минут, нанес два броска, совершил один силовой прием, отдал голевой пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 26 октября в 02:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Монреаль» 25 октября в 02:30 (мск) дома сыграет с «Филадельфией».

Матч

Бостон - Монреаль - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Голы:

Галлахер (Пачиоретти, Гальченюк), 31:41 (0:1). Дано (Патерин, Радулов), 37:44 (0:2). Мур (Шаллер, Аккиари), 45:34 (1:2). Байрон (Марков, Уэбер), 47:32 (1:3 - мен.). Спунер (Бэкес, Крейчи), 48:09 (2:3 - бол.). Митчелл 52:47 (2:4).

Место и дата

23 октября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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