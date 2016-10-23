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«Чикаго» дожал «Торонто», Анисимов и Панарин набрали по 2 очка

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. В составе хозяев по шайбе забросили Рихард Паник, Тайлер Мотт, а Артем Анисимов оформил дубль. У гостей по разу отличились Тайлер Бозак и Джеймс ван Римсдайк, а Вильям Нюландер оформил дубль.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на льду 21 минуту, нанес три броска, отдал два голевых паса, забросил победный буллит, окончив матч с показателем полезности «плюс два». Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отыграл более 19 минут, нанес два броска, оба из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 22 минуты, нанес один бросок, совершил два силовых приема, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 25 октября в 03:30 (мск) примет «Калгари», а «Торонто» 26 октября в 02:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».

Матч

Чикаго - Торонто - 5:4 Б. (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Анисимов (Кейн, Панарин), 3:36 (1:0). Бозак (Гардинер, Марнер), 19:46 (1:1). Нюландер (Зайцев, Мэттьюз), 29:28 (1:2 - бол.). Мотте (Кэмпбелл, Кит), 31:08 (2:2). ван Римсдайк 38:16 (2:3). Нюландер (Мэттьюз), 44:46 (2:4). Анисимов (Кэмпбелл, Панарин), 57:32 (3:4). Паник (Кэмпбелл, Кит), 58:32 (4:4).

Победный буллит:

Панарин - 5:4.

Место и дата

23 октября 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

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