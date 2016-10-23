«Чикаго» дожал «Торонто», Анисимов и Панарин набрали по 2 очка

Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».

Встреча, прошедшая в Чикаго на льду «Юнайтед-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. В составе хозяев по шайбе забросили Рихард Паник, Тайлер Мотт, а Артем Анисимов оформил дубль. У гостей по разу отличились Тайлер Бозак и Джеймс ван Римсдайк, а Вильям Нюландер оформил дубль.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на льду 21 минуту, нанес три броска, отдал два голевых паса, забросил победный буллит, окончив матч с показателем полезности «плюс два». Российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов отыграл более 19 минут, нанес два броска, оба из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 22 минуты, нанес один бросок, совершил два силовых приема, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «минус два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 25 октября в 03:30 (мск) примет «Калгари», а «Торонто» 26 октября в 02:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».