«Чикаго» дожал «Торонто», Анисимов и Панарин набрали по 2 очка
Хоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».
Встреча, прошедшая в Чикаго на льду
«Юнайтед-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 5:4. В составе хозяев
по шайбе забросили Рихард Паник, Тайлер Мотт, а Артем Анисимов оформил дубль. У
гостей по разу отличились Тайлер Бозак и Джеймс ван Римсдайк, а Вильям Нюландер
оформил дубль.
Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин
провел на льду 21 минуту, нанес три броска, отдал два голевых паса, забросил
победный буллит, окончив матч с показателем полезности «плюс два». Российский
форвард «Чикаго» Артем Анисимов отыграл более 19 минут, нанес два броска, оба
из которых достигли цели, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
Российский
защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду почти 22 минуты, нанес один
бросок, совершил два силовых приема, отдал голевой пас, окончив матч с
показателем полезности «минус два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Чикаго» 25 октября в 03:30 (мск) примет «Калгари», а «Торонто» 26 октября в 02:30 (мск) дома сыграет с «Тампой-Бэй».
Матч
Чикаго - Торонто - 5:4 Б. (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Анисимов (Кейн, Панарин), 3:36 (1:0). Бозак (Гардинер, Марнер), 19:46 (1:1). Нюландер (Зайцев, Мэттьюз), 29:28 (1:2 - бол.). Мотте (Кэмпбелл, Кит), 31:08 (2:2). ван Римсдайк 38:16 (2:3). Нюландер (Мэттьюз), 44:46 (2:4). Анисимов (Кэмпбелл, Панарин), 57:32 (3:4). Паник (Кэмпбелл, Кит), 58:32 (4:4).
Победный буллит:
Панарин - 5:4.
Место и дата
23 октября 02:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция