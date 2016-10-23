«Нэшвилл» уверенно обыграл «Питтсбург»

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В их составе по две шайбы забросили Виктор Арвидссон и Кевин Фиала, а Калле Ернкрок отличился один раз. У гостей точный бросок нанес Скотт Уилсон.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 18 минут, нанес три броска, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 27 октября в 05:30 (мск) в гостях сыграет с «Анахаймом», а «Питтсбург» 26 октября в 02:00 (мск) примет «Флориду».