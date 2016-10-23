«Коламбус» обыграл «Даллас», Боровский отразил все 32 броска

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джош Андерсон, Скотт Хартнелл и Мэтт Калверт.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав все 32 броска в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 26 октября в 03:30 (мск) примет «Виннипег», а «Коламбус» 26 октября в 05:30 (мск) в гостях сразится с «Лос-Анджелесом».