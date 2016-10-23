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«Коламбус» обыграл «Даллас», Боровский отразил все 32 броска

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Джош Андерсон, Скотт Хартнелл и Мэтт Калверт.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав все 32 броска в створ.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 26 октября в 03:30 (мск) примет «Виннипег», а «Коламбус» 26 октября в 05:30 (мск) в гостях сразится с «Лос-Анджелесом».

Матч

Даллас - Коламбус - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы:

Андерсон (Джонс, Дженнер), 36:04 (0:1). Хартнелл (Карлссон, Веренски), 49:02 (0:2). Калверт (Дубински), 58:48 (0:3 - п.в.).

Место и дата

23 октября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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