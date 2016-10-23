«Лос-Анджелес» нанес «Ванкуверу» первое поражение в сезоне
Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Ванкуверу».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду
«Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по
разу отличились Брэйден Макнэбб, Таннер Пирсон и Дастин Браун. Пирсон также реализовал победный буллит. У гостей
отличились Маркус Гранлунд, Хенрик Седин и Александер Эдлер, переведший встречу в овертайм за 35 секунд до конца третьего периода.
Отметим, что для «Ванкувера» это поражение стало
первым в сезоне.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 26 октября в 05:30 (мск) примет «Коламбус», а «Ванкувер» 24 октября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».
Матч
Лос-Анджелес - Ванкувер - 4:3 Б. (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
МакНэбб (Браун, Дауд), 4:35 (1:0). Пирсон (Браун, Мартинес), 18:24 (2:0 - бол.). Браун (Копитар), 20:33 (3:0 - мен.). Гранлунд (Хансен, Саттер), 28:40 (3:1). Седин Х. (Седин Д., Ларсен), 35:57 (3:2 - бол.). Эдлер (Седин Х., Ларсен), 59:25 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Пирсон - 4:3.
Место и дата
23 октября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция