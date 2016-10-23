«Лос-Анджелес» нанес «Ванкуверу» первое поражение в сезоне

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Ванкуверу».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Брэйден Макнэбб, Таннер Пирсон и Дастин Браун. Пирсон также реализовал победный буллит. У гостей отличились Маркус Гранлунд, Хенрик Седин и Александер Эдлер, переведший встречу в овертайм за 35 секунд до конца третьего периода.

Отметим, что для «Ванкувера» это поражение стало первым в сезоне.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 26 октября в 05:30 (мск) примет «Коламбус», а «Ванкувер» 24 октября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».