Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки- : -Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лос-Анджелес» нанес «Ванкуверу» первое поражение в сезоне

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Ванкуверу».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В их составе по разу отличились Брэйден Макнэбб, Таннер Пирсон и Дастин Браун. Пирсон также реализовал победный буллит. У гостей отличились Маркус Гранлунд, Хенрик Седин и Александер Эдлер, переведший встречу в овертайм за 35 секунд до конца третьего периода.

Отметим, что для «Ванкувера» это поражение стало первым в сезоне.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 26 октября в 05:30 (мск) примет «Коламбус», а «Ванкувер» 24 октября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Анахаймом».

Матч

Лос-Анджелес - Ванкувер - 4:3 Б. (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

МакНэбб (Браун, Дауд), 4:35 (1:0). Пирсон (Браун, Мартинес), 18:24 (2:0 - бол.). Браун (Копитар), 20:33 (3:0 - мен.). Гранлунд (Хансен, Саттер), 28:40 (3:1). Седин Х. (Седин Д., Ларсен), 35:57 (3:2 - бол.). Эдлер (Седин Х., Ларсен), 59:25 (3:3 - бол.).

Победный буллит:

Пирсон - 4:3.

Место и дата

23 октября 05:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Селянне набрал 5 очков в показательном матче «Классики наследия», Гретцки раскритировал свою игру (видео)Матч между ветеранами «Виннипега» и «Эдмонтона», предварявший «Классику наследия», завершился победой «Джетс» (6:5).Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)«Вашингтон» контролировал ход матча с «Рейнджерс», но все растерял во втором периоде.Сергей Бобровский: 100 побед в карьере? Это отличное ощущениеГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Торонто», «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Сент-Луис» обыграл «Калгари», Тарасенко и Якупов отдали по голевому пасуХоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».«Коламбус» обыграл «Даллас», Бобровский отразил все 32 броскаХоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Нэшвилл» уверенно обыграл «Питтсбург»Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».«Чикаго» дожал «Торонто», Анисимов и Панарин набрали по 2 очкаХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».Голевой пас Радулова помог «Монреалю» обыграть «Бостон» с ХудобинымХоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».Гол и пас Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Оттаву»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».«Детройт» забросил 3 безответные шайбы в ворота «Сан-Хосе»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сан-Хосе».33 сэйва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Флоридой»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Колорадо».«Нью-Джерси» в овертайме дожал «Миннесоту»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».Два паса Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Каролину»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Рейнджерс»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейджерс».«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Голевой пас Марченко помог «Детройту» обыграть «Нэшвилл»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нэшвиллу».«Айлендерс» дома одолели «Аризону»Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».НХЛ. «Чикаго» уступил «Коламбусу» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.32 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».

Ванкувер
Ванкуверкалендарьстатистика
Лос-Анджелес
Лос-Анджелескалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости