«Сент-Луис» обыграл «Калгари», Тарасенко и Якупов отдали по голевому пасу
Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».
Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены
«Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. В составе хозяев
отличились Крис Верстиг, Майкл Ферланд и Марко Джиордано. У гостей хет-трик
оформил Дэвид Перрон, а по одной шайбе забросили Пол Штястны, Патрик Берглунд и Александер Стин.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир
Тарасенко провел на льду более 16 минут, нанес пять бросков, отдал один голевой пас, окончив
матч с показателем полезности «плюс два». Другой российский форвард гостей
Наиль Якупов отыграл почти 10 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, схлопотал
две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 25 октября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Чикаго», а «Сент-Луис» 26 октября в 03:00 (мск) снова встретится с «Калгари», но дома.
Матч
Калгари - Сент-Луис - 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)
Голы:
Перрон (Петранжело, Фаббри), 6:04 (0:1 - бол.). Верстиг (Брауэр, Беннетт), 22:21 (1:1). Ферланд (Стэйджан, Йокипакка), 22:56 (2:1). Перрон (Баумистер, Петранжело), 26:22 (2:2). Штястны (Стеен, Шэттенкирк), 32:08 (2:3 - бол.). Берглунд (Апшолл, Якупов), 38:16 (2:4). Перрон (Тарасенко), 46:50 (2:5). Джиордано (Уайдман, Фролик), 49:31 (3:5). Верстиг (Уайдман, Беннетт), 55:06 (4:5). Стеен (Перрон, Шварц), 59:21 (4:6 - п.в.).
Место и дата
23 октября 05:00, Пенгроуз Сэддлдоум, Онлайн-трансляция