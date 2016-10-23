«Сент-Луис» обыграл «Калгари», Тарасенко и Якупов отдали по голевому пасу

Хоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».

Встреча, прошедшая в Калгари на льду арены «Скотиабанк Саддлдом», завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей. В составе хозяев отличились Крис Верстиг, Майкл Ферланд и Марко Джиордано. У гостей хет-трик оформил Дэвид Перрон, а по одной шайбе забросили Пол Штястны, Патрик Берглунд и Александер Стин.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду более 16 минут, нанес пять бросков, отдал один голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два». Другой российский форвард гостей Наиль Якупов отыграл почти 10 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Калгари» 25 октября в 03:30 (мск) в гостях сыграет с «Чикаго», а «Сент-Луис» 26 октября в 03:00 (мск) снова встретится с «Калгари», но дома.