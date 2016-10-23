Сергей Бобровский: 100 побед в карьере? Это отличное ощущение

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Сто побед в карьере? Да, это отличное ощущение, что я смог добраться до этой отметки. Буду стараться одержать еще несколько сотен побед. Сегодня у соперника было много выходов один на один, но я фокусировался на своей игре.

«Коламбусу» очень были нужны очки, и моя задача – давать команде шанс. Хорошая игра в меньшинстве прибавляет уверенности, потому что у нас много молодых защитников. Матч, проведенный на ноль – это отлично. Люблю такие игры, - заявил Бобровский.

Сегодня вратарь сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи и на Кубке мира-2016 одержал 100-ю победу за карьеру в НХЛ.

В матче с «Далласом» он отыграл на ноль.