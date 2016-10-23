Кристиан Хорнер: Мы решили дать Квяту еще одну возможность сразиться с Сайнсом в «Торо Россо»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал продление соглашения российского пилота Даниила Квята с «Торо Россо».



Даниил Квят — хороший молодой пилот, в этом году ему пришлось нелегко. Это был психологически трудный момент для него. Он разобрался с рядом проблем, которые ранее существовали, и снова обрел уверенность.

Ему 21 год, и мы посчитали, что будет правильно дать ему еще одну возможность сразиться с Карлосом Сайнсом в «Торо Россо».



Мы посчитали, что лучше дать место Даниилу, а не Пьеру Гасли, которого мы все равно высоко ценим. Он — важная часть команды, проводит важные тесты, но для наших пилотов есть не так много машин.

Вероятно, что если у него появится хорошая возможность, то мы рассмотрим вариант с тем, чтобы отпустить его, если это не помешает ему продолжить некоторую работу на на, - заявил Хорнер.

Команда «Торо Россо» приняла решение продлить контракт с гонщиком, опасаясь того, что Квят может принять предложение «Форс Индии». Один из пилотов этой команды немец Нико Хюлькенберг ранее подписал соглашение с «Рено».

Напомним, после Гран-при России-2016 Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал голландец Макс Ферстаппен.