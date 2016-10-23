Сегин и Билодо победили на Skate America, Тарасова и Морозова стали третьими
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в турнире спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Skate America», который проходит в Чикаго.
В произвольной программе Тарасова и Морозов показали пятый результат, набрав 110,70 балла. Таким образом, российская пара не смогла удержать лидерство, захваченное в короткой программе.
Победителями этапа стали канадцы Джулианна Сеген и Чарли Билодо.
Первый этап Гран-при. Skate America.
Чикаго (США)
Спортивные пары. Произвольная программа
1. Сегин/Билодо (Канада) – 130,82
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 125,36
3. Кэйн/О'Ши (США) – 115,67
4. Кастелли/Трэн (США) – 110,78
5. Тарасова/Морозов (Россия) – 110,70
6. Астахова/Рогонов (Россия) – 110,18
Итоговое положение:
1. Сегин/Билодо (Канада) – 197,31
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 195,65
3. Тарасова/Морозов (Россия) – 185,94
4. Джеймс/Сипре (Франция) – 174,65
5. Астахова/Рогонов (Россия) – 174,52
6. Кэйн/О'Ши (США) – 173,50