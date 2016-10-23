Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки- : -Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сегин и Билодо победили на Skate America, Тарасова и Морозова стали третьими

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в турнире спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Skate America», который проходит в Чикаго. 

В произвольной программе Тарасова и Морозов показали пятый результат, набрав 110,70 балла. Таким образом, российская пара не смогла удержать лидерство, захваченное в короткой программе.

Победителями этапа стали канадцы Джулианна Сеген и Чарли Билодо.

Первый этап Гран-при. Skate America.

Чикаго (США)

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Сегин/Билодо (Канада) – 130,82
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 125,36
3. Кэйн/О'Ши (США) – 115,67
4. Кастелли/Трэн (США) – 110,78
5. Тарасова/Морозов (Россия) – 110,70
6. Астахова/Рогонов (Россия) – 110,18

Итоговое положение:
1. Сегин/Билодо (Канада) – 197,31
2. Х. Денни/Фрэйзьер (США) – 195,65
3. Тарасова/Морозов (Россия) – 185,94
4. Джеймс/Сипре (Франция) – 174,65
5. Астахова/Рогонов (Россия) – 174,52
6. Кэйн/О'Ши (США) – 173,50

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вагнер выиграла Skate America, Саханович заняла 7-е местоРоссиянка Серафима Саханович заняла только 7-е место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Чикаго.Риск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаРиск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаЕвгения Тарасова и Владимир Морозов упустили победу на этапе «Гран-при», сорвав произвольную программу попыткой сделать четверную подкрутку.Россиянка Саханович стала седьмой на Skate AmericaРоссийская фигуристка Серафима Саханович заняла седьмое место в соревнованиях одиночниц на первом этапе Гран-при Skate America, который проходит в Чикаго.Владимир Морозов: Будем все делать, чтобы стать ведущей российской паройДвукратный бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Морозов после короткой программы на Skate America заявил, что они с партнершей Евгенией Тарасовой готовы стать ведущей российской парой.Эшли Вагнер: После чемпионата мира я стала другой спортсменкойСеребряный призер чемпионата мира Эшли Вагнер после короткой программы на Skate America рассказала, как готовилась к новому сезону.Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при СШАРоссийская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при «Скейт Америка».Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate AmericaСегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.Липницкая не выступит на Skate America-2016Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях Юлия Липницкая исключена из списка участниц первого этапа серии Гран-при текущего сезона.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Молчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираМолчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираСостязания в коронном на протяжении многих лет для отечественных фигуристов виде программы чемпионата мира завершились разочарованием.Российские пары остались без медалей на чемпионате мираРоссийские пары остались без медалей на чемпионате мираКанадские фигуристки Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали победителями среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходил в американском Бостоне.Владимир Морозов: Откатались на сто процентов, но с головойРоссийский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, оценил прокат короткой программы на чемпионате мира в Бостоне.Другие факторы. Почему наши спортивные пары не в лидерах на чемпионате мираДругие факторы. Почему наши спортивные пары не в лидерах на чемпионате мираВторой день подряд российские фигуристы сталкиваются на мировом первенстве с судейством, самое мягкое определение для которого – жесткое.Волосожар и Траньков – третьи после короткой программы на чемпионате мираРоссияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают третье место после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в американском Бостоне.Волосожар/Траньков и Столбова/Климов выступят на чемпионате мираФедерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на чемпионат мира в Бостоне.Евгения Тарасова и Владимир Морозов: «Рыжиками» быть привыклиЕвгения Тарасова и Владимир Морозов: «Рыжиками» быть привыклиДвукратные бронзовые призеры чемпионата Европы – об «ирландском» цвете волос, кайфе от общения на льду, а еще о том, как нашли друг друга.

Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Skate America
Skate America