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Селянне набрал 5 очков в показательном матче «Классики наследия», Гретцки раскритировал свою игру (видео)

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч между ветеранами «Виннипега» и «Эдмонтона», предварявший «Классику наследия», завершился победой «Джетс» (6:5).

На последней минуте встречи победу «Виннипегу» принес 46-летний Теему Селянне, реализовав штрафной бросок. Всего же «финская вспышка» набрал в этой встрече 5 очков (2+3).

Уэйн Гретцки, недавно ставший одним из вице-президентов «Ойлерс», подверг свою игру резкой критике.

- Я был просто ужасен. Совсем плох. Когда Марк Мессье бросал по воротам и забивал голы, я подумал: «Боже мой, он все еще может играть». Об Уэйне Гретцки так сейчас никто не подумает. 

Через два месяца мне будет 56. Может быть, это была последняя игра в моей жизни, - заявил рекордсмен НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах.

Матч между основными составами «Джетс» и «Ойлерс» на открытом льду состоится в ночь с воскресенья на понедельник.

Матч

Виннипег - Эдмонтон

Место и дата

23 октября 22:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция


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