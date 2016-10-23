Селянне набрал 5 очков в показательном матче «Классики наследия», Гретцки раскритировал свою игру (видео)

Матч между ветеранами «Виннипега» и «Эдмонтона», предварявший «Классику наследия», завершился победой «Джетс» (6:5).

На последней минуте встречи победу «Виннипегу» принес 46-летний Теему Селянне, реализовав штрафной бросок. Всего же «финская вспышка» набрал в этой встрече 5 очков (2+3).

Уэйн Гретцки, недавно ставший одним из вице-президентов «Ойлерс», подверг свою игру резкой критике.

- Я был просто ужасен. Совсем плох. Когда Марк Мессье бросал по воротам и забивал голы, я подумал: «Боже мой, он все еще может играть». Об Уэйне Гретцки так сейчас никто не подумает.

Через два месяца мне будет 56. Может быть, это была последняя игра в моей жизни, - заявил рекордсмен НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах.

Матч между основными составами «Джетс» и «Ойлерс» на открытом льду состоится в ночь с воскресенья на понедельник.