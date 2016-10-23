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Призер Олимпиады-2012 Энтони Огого проиграл британскому автомеханику (видео)

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне 27-летний британец Энтони Огого проиграл своему соотечественнику Крейгу Каннингему.

Примечательно, что Каннингем выступления на ринге совмещает с работой в автомобильной мастерской.

Во втором раунде Крейг дважды отправил Огого в нокдаун, после чего призер Олимпийских игр так и не смог вернуть себе инициативу. В восьмом раунде рефери прервал поединок, чтобы устранить проблему с перчаткой Энтони Огого, но когда боец пришел в свой угол, его тренер принял решение остановить бой.

В активе Каннингема теперь - 17 побед и 1 поражение на профессиональном ринге. 

Напомним, на Играх-2012 в Лондоне Огого одержал скандальную победу над украинцем Евгением Хитровым. Британец несколько оказывался на настиле ринга, но судьи признали его победителем.




 

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