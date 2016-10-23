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Вагнер выиграла Skate America, Саханович заняла 7-е место

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Россиянка Серафима Саханович заняла только 7-е место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Чикаго.

Победительницей соревнований стала серебряный призер чемпионата мира-2016, 25-летняя американка Эшли Вагнер.

Второй стала еще одна представительница США Мариа Белл, третьей - японка Маи Михара.

Напомним, из-за травмы Skate America пропустила олимпийская чемпионка Сочм-2014 в командном турнире Юлия Липницкая

Гран-при

1-й этап

Skate America

Чикаго, США

Женщины

Итоговое положение

1. Эшли Вагнер – 196,44. 2. Мариа Белл (обе – США) – 191,59. 3. Маи Михара (Япония) – 189,28... 7. Серафима Саханович (Россия) – 163,84.

Произвольная программа

1. Мэрайя Белл (США) – 130,67
2. Эшли Вагнер (США) – 126,94
3. Маи Михара (Япония) – 123,53
4. Габриэль Дэйлман (Канада) – 122,14
5. Грэйси Голд (США) – 119,35
6. Мао Асада (Япония) – 112,31
7. Серафима Саханович (Россия) – 107,32
8. Со Ен Пак (Южная Корея) – 103,20
9. Канако Мураками (Япония) – 97,16
10. Роберта Родегейро (Италия) – 96,51
11. Ангелина Кучвальска (Латвия) – 87,17

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