Вагнер выиграла Skate America, Саханович заняла 7-е место
Россиянка Серафима Саханович заняла только 7-е место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Чикаго.
Победительницей соревнований стала серебряный призер чемпионата мира-2016, 25-летняя американка Эшли Вагнер.
Второй стала еще одна представительница США Мариа Белл, третьей - японка Маи Михара.
Напомним, из-за травмы Skate America пропустила олимпийская чемпионка Сочм-2014 в командном турнире Юлия Липницкая
Гран-при
1-й этап
Skate America
Чикаго, США
Женщины
Итоговое положение
1. Эшли Вагнер – 196,44. 2. Мариа Белл (обе – США) – 191,59. 3. Маи Михара (Япония) – 189,28... 7. Серафима Саханович (Россия) – 163,84.
Произвольная программа
1. Мэрайя Белл (США) – 130,67
2. Эшли Вагнер (США) – 126,94
3. Маи Михара (Япония) – 123,53
4. Габриэль Дэйлман (Канада) – 122,14
5. Грэйси Голд (США) – 119,35
6. Мао Асада (Япония) – 112,31
7. Серафима Саханович (Россия) – 107,32
8. Со Ен Пак (Южная Корея) – 103,20
9. Канако Мураками (Япония) – 97,16
10. Роберта Родегейро (Италия) – 96,51
11. Ангелина Кучвальска (Латвия) – 87,17