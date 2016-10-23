Вагнер выиграла Skate America, Саханович заняла 7-е место

Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не Асада

Россиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.