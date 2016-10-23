Вячеслав Грозный может возглавить тбилисское «Динамо»

Вячеслав Грозный: На месте Слуцкого я бы не отказывался от совмещения и пошел по пути Романцева

Бывший тренер московского «Спартака» Вячеслав Грозный полагает, что Леониду Слуцкому по силам продолжить совмещать посты наставника ЦСКА и сборной России.