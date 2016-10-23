Вячеслав Грозный может возглавить тбилисское «Динамо»
Бывший тренер московского «Спартака» и «Терека» Вячеслав Грозный может возглавить самый титулованный клуб Грузии - тбилисское «Динамо».
По данным портала Worldsport.ge, Грозный входит в число кандидатов на пост наставника команды после отставки Юрая Ярабека.
В данный момент «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны (Белая группа).
Вячеслав Грозный тренировал ужгородскую «Говерлу» до расформирования клуба в апреле 2016 года. В 1994 - 1996 и 1999 - 2002 годах он входил в тренерский штаб московского «Спартака».
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