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Президент «Урала»: Не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов обратил внимание на некорректное поведение болельщиков «Спартака» во время матча 11-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

- Ночью выпал снег, но мы все убрали, поэтому я не знаю, где они нашли эти снежки. Это, конечно, не сказать, что не от большого ума, но немного некрасиво. А если бы в голову попали?

Они же этого не понимают — попали бы в голову, вратарь упал бы, и игру не стали бы продолжать; три очка достались бы «Уралу» из-за людей, которые больше вредят, нежели болеют. Конечно, потом они успокоились, наверное, поняли, что могут быть какие-то санкции.

Я просто не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиков, — можно же, наверное, как-то с ними поговорить, чтобы такого не было. Есть инспекторы и делегаты, которые, наверное, этот инцидент отметят в рапорте, поэтому «Урал» не будет никуда обращаться, — заявил Иванов.

Напомним, субботний матч завершился победой красно-белых со счетом 1:0. Единственный мяч забил Лоренсо Мельгарехо.

По ходу встречи фанаты «Спартака» кидали с трибун снежки в футболистов «Урала».

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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