«Спартак» установил свой антирекорд сезона по ударам по воротам
В матче 11-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Урал» – 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.
По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 54% против 46% у «Урала», сделал больше передач – 571 (точность – 83%) против 423 (74%), выиграл больше единоборств – 96 против 85. «Урал» же превзошел красно-белых в дриблинге – 33 обводки (удачные – 58%) против 25 (64%) и ударах по воротам – 7 (3 в створ) против 5 (1).
Отметим, что «Спартак» установил свой антирекорд этого сезона по ударам по воротам. До матча с «Уралом» средний показатель красно-белых составлял 17 ударов, что было лучшим результатом сезона.
Тренерская победа «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция