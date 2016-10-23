«Спартак» установил свой антирекорд сезона по ударам по воротам

В матче 11-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Урал» – 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.

По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 54% против 46% у «Урала», сделал больше передач – 571 (точность – 83%) против 423 (74%), выиграл больше единоборств – 96 против 85. «Урал» же превзошел красно-белых в дриблинге – 33 обводки (удачные – 58%) против 25 (64%) и ударах по воротам – 7 (3 в створ) против 5 (1).

Отметим, что «Спартак» установил свой антирекорд этого сезона по ударам по воротам. До матча с «Уралом» средний показатель красно-белых составлял 17 ударов, что было лучшим результатом сезона.