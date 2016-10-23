«Урал» – «Спартак». Попов чаще всех терял мяч
В матче 11-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Урал» – 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.
По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Ставпец – 3 удара (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 87 (точность – 89%), а острых передач – Ананидзе – 7 (29%). В единоборства чаще всех вступал Подоксенов – 29 (выиграл – 38%). Лучшим в дриблинге стал Лунгу – 12 обводок (удачные – 75%). Отметим, что Попов стал худшим в составе «Спартака» по потерям мяча – 16, хотя отыграл 72 минуты.
Лучшим игроком матча по количеству технико-тактических действий стал Фернандо – 129, а по качеству – Боккетти – 87%.
Тренерская победа «Спартака». Колонка Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция