«Урал» – «Спартак». Попов чаще всех терял мяч

В матче 11-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Урал» – 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Ставпец – 3 удара (3 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 87 (точность – 89%), а острых передач – Ананидзе – 7 (29%). В единоборства чаще всех вступал Подоксенов – 29 (выиграл – 38%). Лучшим в дриблинге стал Лунгу – 12 обводок (удачные – 75%). Отметим, что Попов стал худшим в составе «Спартака» по потерям мяча – 16, хотя отыграл 72 минуты.

Лучшим игроком матча по количеству технико-тактических действий стал Фернандо – 129, а по качеству – Боккетти – 87%.