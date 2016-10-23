USADA может амнистировать Джона Джонса по допинговому делу

Антидопинговое агентство США (USADA) может снять обвинения в применении запрещенного препарата с легендарного бойца ММА Джона Джонса.

USADA провело независимую экспертизу препаратов, которые принимал Джонс, и подтвердило наличие в них запрещенного вещества.

В то же время, организация пришла к выводу, что Джонс мог принимать блокираторы эстрогена неумышленно. В ближайшее время с него могут снять наложенные санкции.

Джон Джонс владел чемпионским поясом UFC в полутяжелом весе с 2011 по 2015 год. 23 апреля текущего года он завоевал временный титул, победив Овинса Сент-Пре.

