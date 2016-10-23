Станислав Казанцев победил Уоррена Стевелманса на турнире W5
Краткий обзор и результаты вечера боёв по правилам профессиональног
Главный поединок действительно напоминал боевик, где главные герои решили во что бы то ни стало стереть друг друга с лица земли. Станислав Казанцев и Уоррен Стевелманс устроили такую мощную артподготовку в виде сокрушительных миддл- и хай-киков в первом раунде, что было ощущение, будто сейчас всё и закончится. Соперники методично расстреливали друг друга, поначалу даже и не думая комбинировать. Было видно, что каждый удар призван сломать и запугать противника.
Противостояние продлилось все три раунда и стало чрезвычайно конкурентным вопреки мнению скептиков о том, что Стевелманс уже в когорте ветеранов кикбоксинга, а Стас пройдёт его на легком дыхании.
Никто из бойцов не думал отступать, у Станислава Казанцева получалось больше, и под конец второго раунда он сумел оформить нокдаун. Стевельманс быстро восстановился и показал, что одним эпизодом его сбить с толку не получится.
В третьем раунде голландец устроил погоню и Казанцев атаковал только на отходе. Пришлось изрядно побегать. Под конец раунда Стевелманс едва не додавил представителя московского «Клуба единоборств №1». Стас не успел почувствовать последствия тяжелого пропущенного удара, поскольку прозвучал гонг.
Очень нервный и, кажется, очень травматичный бой. Все судьи единогласно отдали победу Станиславу, который, однозначно, сделал большой карьерный шаг к вершине дивизиона до 71 кг благодаря победе в таком обострённом противостоянии.
Наталья Дьячкова вернулась на ринг W5, одержав уверенную победу над Моникой Кучинич из Словении. Не всё прошло гладко и были моменты, когда «Карельская рысь» заставила понервничать своих фанатов, пропустив несколько увесистых ударов от своей крепкой соперницы. В целом, поединок прошел при преимуществе Натальи, Кучинич не смогла развить локальные успехи. Беспроигрышный рекордс представительниц
Яркое шоу из своего поединка устроил тяжеловес Бегери Шахрох, представитель Ирана, тренирующийся в московском клубе Golden Glory. Жаль, что его бой против Сергея Трофимова окончился уже в первом раунде. Иранец быстро показал, что в тяжелом весе непозволительно быть расслабленным и опускать руки. Первый же хайкик принёс Бегери успех в виде рассечения у противника, которое усугубилось к концу раунда и привело к остановке поединка. Бой нельзя назвать слишком конкурентным, но русский иранец проявил блестящий талант бойца - импровизатора и, безусловно, подарил зрителям эмоции и настоящее зрелище, за которыми люди и приходят на профессиональные бои.
Одним из лучших противостояний турнира стал поединок Ивана Семиглядова и Рустама Касумова, который в итоге перешёл в экстрараунд и окончился в ничью. Этот бой был из разряда тех, что хочется смотреть все 12 раундов, если бы они существовали в правилах профессиональног
Вадим Давыдов взял уверенный реванш у Егора Вялкова, своего единственного обидчика в профессионалах. Давыдов показал, что может отвечать не только за свои слова, но и действия. Вялков, очевидно, не смог правильно настроиться на бой и не слишком помышлял о том, чтобы повторить успех. Поединок прошёл при явном преимуществе Вадима, который, явившись на взвешивание в образе безобидного студента – ботаника, в ринг вышел настоящим львом. Молодой и многообещающий атлет, воспитанник Абдуллы Беделова, ещё покажет себя на профессиональном ринге, если продолжит усердно работать.
Результаты всех боёв турнира W5 «Choose the way of a champion»
Супербой в категории до 71 кг
Станислав Казанцев (Россия) Vs Варрен Стевелманс (Нидерланды), единогласным решением
Бой в весовой категории до 81 кг
Надир Исхаков (Россия) Vs. Марко Гурдельевич (Сербия), единогласным решением
Бой в категории до 56 кг, девушки
Наталья Дьячкова (Россия) Vs. Моника Кучинич (Словения), единогласным решением
Бой в категории до 93 кг
Бегери Шахрох (Иран) Vs. Сергей Трифонов (Россия), TKO (1-й раунд)
Бой в категории до 71 кг
Иван Семиглядов (Россия) Vs. Рустам Касумов (Россия), ничья по итогам экстрараунда
Бой в категории до 64 кг
Вадим Давыдов (Россия) Vs. Егор Вялков (Россия), единогласным решением
Бой в категории до 71 кг
Павел Титов (Россия) Vs. Илья Топчин (Россия), единогласным решением
Бой в категории до 60 кг
Даниил Гаврилов (Россия) Vs. Абдула Алиев (Россия), раздельным решением
Бой в категории до 63 кг
Даниял Мухтаров (Россия) Vs. Сергей Фролов (Россия) TKO
Источник: w5kick.com