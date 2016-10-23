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Станислав Казанцев победил Уоррена Стевелманса на турнире W5

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Краткий обзор и результаты вечера боёв по правилам профессионального кикбоксинга W5 «Выбери путь чемпиона», который прошёл в Москве в пятницу 21 октября.

Главный поединок действительно напоминал боевик, где главные герои решили во что бы то ни стало стереть друг друга с лица земли. Станислав Казанцев и Уоррен Стевелманс устроили такую мощную артподготовку в виде сокрушительных миддл- и хай-киков в первом раунде, что было ощущение, будто сейчас всё и закончится. Соперники методично расстреливали друг друга, поначалу даже и не думая комбинировать. Было видно, что каждый удар призван сломать и запугать противника.

Противостояние продлилось все три раунда и стало чрезвычайно конкурентным вопреки мнению скептиков о том, что Стевелманс уже в когорте ветеранов кикбоксинга, а Стас пройдёт его на легком дыхании.

Никто из бойцов не думал отступать, у Станислава Казанцева получалось больше, и под конец второго раунда он сумел оформить нокдаун. Стевельманс быстро восстановился и показал, что одним эпизодом его сбить с толку не получится.

В третьем раунде голландец устроил погоню и Казанцев атаковал только на отходе. Пришлось изрядно побегать. Под конец раунда Стевелманс едва не додавил представителя московского «Клуба единоборств №1». Стас не успел почувствовать последствия тяжелого пропущенного удара, поскольку прозвучал гонг.

Очень нервный и, кажется, очень травматичный бой. Все судьи единогласно отдали победу Станиславу, который, однозначно, сделал большой карьерный шаг к вершине дивизиона до 71 кг благодаря победе в таком обострённом противостоянии.

Наталья Дьячкова вернулась на ринг W5, одержав уверенную победу над Моникой Кучинич из Словении. Не всё прошло гладко и были моменты, когда «Карельская рысь» заставила понервничать своих фанатов, пропустив несколько увесистых ударов от своей крепкой соперницы. В целом, поединок прошел при преимуществе Натальи, Кучинич не смогла развить локальные успехи. Беспроигрышный рекордс представительницы Словении оказался подпорчен. Видимо, она запомнит Дьячкову.

Яркое шоу из своего поединка устроил тяжеловес Бегери Шахрох, представитель Ирана, тренирующийся в московском клубе Golden Glory. Жаль, что его бой против Сергея Трофимова окончился уже в первом раунде. Иранец быстро показал, что в тяжелом весе непозволительно быть расслабленным и опускать руки. Первый же хайкик принёс Бегери успех в виде рассечения у противника, которое усугубилось к концу раунда и привело к остановке поединка. Бой нельзя назвать слишком конкурентным, но русский иранец проявил блестящий талант бойца - импровизатора и, безусловно, подарил зрителям эмоции и настоящее зрелище, за которыми люди и приходят на профессиональные бои.

Одним из лучших противостояний турнира стал поединок Ивана Семиглядова и Рустама Касумова, который в итоге перешёл в экстрараунд и окончился в ничью. Этот бой был из разряда тех, что хочется смотреть все 12 раундов, если бы они существовали в правилах профессионального кикбоксинга. Множество взаимных разменов и яростных атак, железные лоукики и три нокдауна взвинтили эмоции в зале до предела. Было бы интересно увидеть реванщ между этими атлетами, каждый из которых проявил себя на высоте.

Вадим Давыдов взял уверенный реванш у Егора Вялкова, своего единственного обидчика в профессионалах. Давыдов показал, что может отвечать не только за свои слова, но и действия. Вялков, очевидно, не смог правильно настроиться на бой и не слишком помышлял о том, чтобы повторить успех. Поединок прошёл при явном преимуществе Вадима, который, явившись на взвешивание в образе безобидного студента – ботаника, в ринг вышел настоящим львом. Молодой и многообещающий атлет, воспитанник Абдуллы Беделова, ещё покажет себя на профессиональном ринге, если продолжит усердно работать.

Результаты всех боёв турнира W5 «Choose the way of a champion»

Супербой в категории до 71 кг

Станислав Казанцев (Россия) Vs Варрен Стевелманс (Нидерланды), единогласным решением

Бой в весовой категории до 81 кг

Надир Исхаков (Россия) Vs. Марко Гурдельевич (Сербия), единогласным решением

Бой в категории до 56 кг, девушки

Наталья Дьячкова (Россия) Vs. Моника Кучинич (Словения), единогласным решением

Бой в категории до 93 кг

Бегери Шахрох (Иран) Vs. Сергей Трифонов (Россия), TKO (1-й раунд)

Бой в категории до 71 кг

Иван Семиглядов (Россия) Vs. Рустам Касумов (Россия), ничья по итогам экстрараунда

Бой в категории до 64 кг

Вадим Давыдов (Россия) Vs. Егор Вялков (Россия), единогласным решением

Бой в категории до 71 кг

Павел Титов (Россия) Vs. Илья Топчин (Россия), единогласным решением

Бой в категории до 60 кг

Даниил Гаврилов (Россия) Vs. Абдула Алиев (Россия), раздельным решением

Бой в категории до 63 кг

Даниял Мухтаров (Россия) Vs. Сергей Фролов (Россия) TKO

Источник: w5kick.com


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