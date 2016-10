Станислав Казанцев победил Уоррена Стевелманса на турнире W5

Краткий обзор и результаты вечера боёв по правилам профессиональног о кикбоксинга W5 «Выбери путь чемпиона», который прошёл в Москве в пятницу 21 октября.

Главный поединок действительно напоминал боевик, где главные герои решили во что бы то ни стало стереть друг друга с лица земли. Станислав Казанцев и Уоррен Стевелманс устроили такую мощную артподготовку в виде сокрушительных миддл- и хай-киков в первом раунде, что было ощущение, будто сейчас всё и закончится. Соперники методично расстреливали друг друга, поначалу даже и не думая комбинировать. Было видно, что каждый удар призван сломать и запугать противника.

Противостояние продлилось все три раунда и стало чрезвычайно конкурентным вопреки мнению скептиков о том, что Стевелманс уже в когорте ветеранов кикбоксинга, а Стас пройдёт его на легком дыхании.

Никто из бойцов не думал отступать, у Станислава Казанцева получалось больше, и под конец второго раунда он сумел оформить нокдаун. Стевельманс быстро восстановился и показал, что одним эпизодом его сбить с толку не получится.

В третьем раунде голландец устроил погоню и Казанцев атаковал только на отходе. Пришлось изрядно побегать. Под конец раунда Стевелманс едва не додавил представителя московского «Клуба единоборств №1». Стас не успел почувствовать последствия тяжелого пропущенного удара, поскольку прозвучал гонг.

Очень нервный и, кажется, очень травматичный бой. Все судьи единогласно отдали победу Станиславу, который, однозначно, сделал большой карьерный шаг к вершине дивизиона до 71 кг благодаря победе в таком обострённом противостоянии.

Наталья Дьячкова вернулась на ринг W5, одержав уверенную победу над Моникой Кучинич из Словении. Не всё прошло гладко и были моменты, когда «Карельская рысь» заставила понервничать своих фанатов, пропустив несколько увесистых ударов от своей крепкой соперницы. В целом, поединок прошел при преимуществе Натальи, Кучинич не смогла развить локальные успехи. Беспроигрышный рекордс представительниц ы Словении оказался подпорчен. Видимо, она запомнит Дьячкову.

Яркое шоу из своего поединка устроил тяжеловес Бегери Шахрох, представитель Ирана, тренирующийся в московском клубе Golden Glory. Жаль, что его бой против Сергея Трофимова окончился уже в первом раунде. Иранец быстро показал, что в тяжелом весе непозволительно быть расслабленным и опускать руки. Первый же хайкик принёс Бегери успех в виде рассечения у противника, которое усугубилось к концу раунда и привело к остановке поединка. Бой нельзя назвать слишком конкурентным, но русский иранец проявил блестящий талант бойца - импровизатора и, безусловно, подарил зрителям эмоции и настоящее зрелище, за которыми люди и приходят на профессиональные бои.

Одним из лучших противостояний турнира стал поединок Ивана Семиглядова и Рустама Касумова, который в итоге перешёл в экстрараунд и окончился в ничью. Этот бой был из разряда тех, что хочется смотреть все 12 раундов, если бы они существовали в правилах профессиональног о кикбоксинга. Множество взаимных разменов и яростных атак, железные лоукики и три нокдауна взвинтили эмоции в зале до предела. Было бы интересно увидеть реванщ между этими атлетами, каждый из которых проявил себя на высоте.

Вадим Давыдов взял уверенный реванш у Егора Вялкова, своего единственного обидчика в профессионалах. Давыдов показал, что может отвечать не только за свои слова, но и действия. Вялков, очевидно, не смог правильно настроиться на бой и не слишком помышлял о том, чтобы повторить успех. Поединок прошёл при явном преимуществе Вадима, который, явившись на взвешивание в образе безобидного студента – ботаника, в ринг вышел настоящим львом. Молодой и многообещающий атлет, воспитанник Абдуллы Беделова, ещё покажет себя на профессиональном ринге, если продолжит усердно работать.

Результаты всех боёв турнира W5 «Choose the way of a champion»

Супербой в категории до 71 кг

Станислав Казанцев (Россия) Vs Варрен Стевелманс (Нидерланды), единогласным решением

Бой в весовой категории до 81 кг

Надир Исхаков (Россия) Vs. Марко Гурдельевич (Сербия), единогласным решением

Бой в категории до 56 кг, девушки

Наталья Дьячкова (Россия) Vs. Моника Кучинич (Словения), единогласным решением

Бой в категории до 93 кг

Бегери Шахрох (Иран) Vs. Сергей Трифонов (Россия), TKO (1-й раунд)

Бой в категории до 71 кг

Иван Семиглядов (Россия) Vs. Рустам Касумов (Россия), ничья по итогам экстрараунда

Бой в категории до 64 кг

Вадим Давыдов (Россия) Vs. Егор Вялков (Россия), единогласным решением

Бой в категории до 71 кг

Павел Титов (Россия) Vs. Илья Топчин (Россия), единогласным решением

Бой в категории до 60 кг

Даниил Гаврилов (Россия) Vs. Абдула Алиев (Россия), раздельным решением

Бой в категории до 63 кг

Даниял Мухтаров (Россия) Vs. Сергей Фролов (Россия) TKO

Источник: w5kick.com