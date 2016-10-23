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Сборная России завоевала все «золото» чемпионата Европы по ММА

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Российская сборная положила в свою копилку семь наград высшей пробы из семи возможных чемпионата Европы ММА, прошедшего в Санкт-Петербурге. Второе место в общекомандном зачете досталось команде Украины, третье - Германии.  

Чемпионами Европы стали: 
Касум Касумов (весовая категория до 61 кг), 
Наби Ашурлаев (до 66 кг), 
Шамииль Мусаев (до 70кг), 
Гаджимурад Хирамагомедов (до 77кг), 
Шамиль Абдулаев (до 84кг), 
Магомед Шахрудинов (до 93кг),
Ризван Куниев (свыше 93).

«Мы победили! Эмоции все остались там в ринге, нынешнее состояние можно сравнить с эйфорией. Сейчас идет осознание победы. Впервые мы показали абсолютный результат. Все наши ребята отработали на все сто процентов. Очень доволен их выступлением! Спасибо всем, что они выполнили то, что мы отрабатывали и готовили. Отнеслись к работе на сборах со всей серьезностью», - заявил по итогам соревнований старший тренер сборной России Геннадий Капшай. - Огромная благодарность личным тренерам спортсменов, которые подвели своих подопечных к чемпионату в оптимальной форме. Нам оставалось лишь доработать отдельные моменты и подготовить их к самим соревнованиям. Поэтому еще раз хотелось бы поблагодарить всех-всех за отличную работу, - ребят и их тренеров за личный вклад. Отмечу также наставников сборной, считаю, что в команде мы создали микроклимат семьи и каждый это чувствует, старается не подвести, борется и сражается до конца. Огромное спасибо Федору Владимировичу Емельяненко за то, что он у нас есть, является нашим знаменем и лидером. Мы, думаю, его не подводим своим отношением и трудом. Дай Бог всем здоровья, долгих лет и семейного благополучия!».
Как рассказал главный тренер, после соревнований у команды будет полторы недели на отдых, затем сборная начнет уже готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Китае. «Варианты подготовки у нас есть, мы опять к ней привлечем первый и второй состав нашей сборной. Основные сборы обираемся провести в Старом Осколе, возможно, кто-то еще из тренерского состава сможет привезти своих ребят, чтобы подтянуть их уровень. Не знаю как будет со временем, но хотелось бы успеть слетать в Таиланд для акклиматизации и сгонки веса. А оттуда уже в Китай. Хотим повторить такой же результат на чемпионате мира, как и на чемпионате Европы!» - подытожил Капшай.

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко о победе российской сборной на чемпионате Европы по ММА 2016:

«От всей души поздравляю сборную команду России с победой на чемпионате Европы! Мы показали очень высокий результат, впервые завоевав все 7 возможных золотых медалей. Это очень важная победа для Союза ММА России, нашего вида спорта и нашей Страны!
Хочу поблагодарить тренерский состав сборной: Геннадия Капшая, Шамиля Алибатырова, Андрея Терентьева и всех тренеров, которые помогали в подготовке наших спортсменов. Отдельное спасибо Елене Розберг, врачу команды, которая помогает нашей сборной быть в тонусе.
Скоро нашим спортсменам предстоит выступить на чемпионате мира по ММА в Китае. Уверен, что вся команда также ответственно подойдет к подготовке и привезет золотые медали в Россию».

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