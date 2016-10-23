«Анжи» - «Зенит». Москалев рассудит игру
РФС назвал арбитров, которые будут работать на
матчах 1/8 финала Кубка России.
Встречу между «Анжи» и «Зенитом»
рассудит Владимир Москалев (Воронеж). Помогать ему будут Сергей Суховеров
(Воронеж) и Сергей Архипов (Ульяновск).
Напомним, матч 1/8
финала Кубка России «Анжи» - «Зенит» пройдет в Каспийске 27 октября и
начнется в 19:00. Sovsport.ru проведет
текстовую трансляцию встречи.
В 1/16 финала «Зенит» разгромил «Тамбов» со счетом 5:0, «Анжи» обыграл «Мордовию» со счетом 2:1.
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