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«Анжи» - «Зенит». Москалев рассудит игру

Источник:  РФСКомментарии

РФС назвал арбитров, которые будут работать на матчах 1/8 финала Кубка России.

Встречу между «Анжи» и «Зенитом» рассудит Владимир Москалев (Воронеж). Помогать ему будут Сергей Суховеров (Воронеж) и Сергей Архипов (Ульяновск).

Напомним, матч 1/8 финала Кубка России  «Анжи» - «Зенит» пройдет в Каспийске 27 октября и начнется в 19:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

В 1/16 финала «Зенит» разгромил «Тамбов» со счетом 5:0, «Анжи» обыграл «Мордовию» со счетом 2:1.

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