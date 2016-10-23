«Анжи» - «Зенит». Москалев рассудит игру

Дмитрий Бородин: Если бы я оказался на месте Луческу – поставил бы в ворота Бабурина

Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин поделился мнением о возможном переходе Александра Селихова в петербургский клуб и об игре вратаря второй команды Егора Бабурина.