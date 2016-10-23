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Генеральный директор «Амкара»: У Джикии есть приоритет - стать футболистом сборной России

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, что защитник клуба Георгий Джикия хотел бы защищать цвета сборной России.

- У Джикии приоритет стать футболистом сборной России. Клуб может высказать свои пожелания, но решение остается за самим игроком. Это не пойдет нам на пользу, но мы считаем, что он способен стать футболистом сборной России, а не сборной Грузии, - заявил Резвухин.

Ранее сообщалось, что 22-летнего воспитанника московского «Локомотива» может натурализовать Федерация футбола Грузии.

Джикия играет за «Амкар» с 2015 года.

Матч

Краснодар - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

23 октября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция


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