Перед домашней ареной «Нью-Джерси» установили бронзовую статую Мартина Бродо (фото)

Памятник легендарному канадскому вратарю Мартину Бродо открыт перед входом в Prudential Center (домашняя арена клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»).

44-летний бывший страж ворот «Дьяволов» был приглашен на торжественное открытие монумента.

The @NJDevils unveiled a statue of @MartinBrodeur outside Prudential Center prior to tonight's game vs. MIN. #MB30 pic.twitter.com/wNm8PMbzsF