Перед домашней ареной «Нью-Джерси» установили бронзовую статую Мартина Бродо (фото)
Памятник легендарному канадскому вратарю Мартину Бродо открыт перед входом в Prudential Center (домашняя арена клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»).
44-летний бывший страж ворот «Дьяволов» был приглашен на торжественное открытие монумента.
The @NJDevils unveiled a statue of @MartinBrodeur outside Prudential Center prior to tonight's game vs. MIN. #MB30 pic.twitter.com/wNm8PMbzsF— NHL Public Relations (@PR_NHL) 22 октября 2016 г.
Мартин Бродо четырежды становился лауреатом «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ). Трижды в составе «Девилз» он завоевывал Кубок Стэнли.
В феврале текущего года клуб вывел из обращения номер «30», под которым играл голкипер.
Бродо - двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады (2002, 2010).
Он завершил карьеру игрока в 2015 году. В данный момент Мартин является помощником генерального менеджера клуба «Сент-Луис Блюз».