Леонид Кучук: Слежу за матчами «Локомотива» и желаю клубу выбраться из непростой ситуации

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Леонид Кучук надеется, что команда сможет выправить незавидное турнирное положение в чемпионате России.

- Я слежу за матчами «Локо» и хорошо знаю силу многих футболистов. У клуба высокий потенциал с точки зрения поддержки РЖД, менеджмента, футболистов и болельщиков. «Локомотив» — большой клуб, и он должен преодолеть кризис.

Юрий Семин — уважаемый тренер в России и Украине. Желаю ему и команде выбраться из непростой ситуации. Это будет своеобразный подвиг. Если же перелома в игре «Локомотива» не произойдет до нового года, весной будет крайне тяжело, - рассказал Кучук.

В данный момент «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня команда сыграет в матче 11-го тура столичное дерби с ЦСКА.

Леонид Кучук покинул пост главного тренера железнодорожников осенью 2014 года.