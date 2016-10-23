Руни пропустит матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сможет сыграть против «Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.
По информации Sky Sports, Руни получил повреждение на тренировке «МЮ» и не полетел с командой на игру в Лондоне. О степени тяжести травмы игрока сборной Англии пока не сообщается.
Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.
Подопечные Антонио Конте занимают пятую строчку турнирной таблицы АПЛ, а команда Жозе Моуринью пока идет на седьмом месте.
Матч
Место и дата
23 октября 18:00, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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