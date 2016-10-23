Руни пропустит матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не сможет сыграть против «Челси» в матче 9-го тура чемпионата Англии по футболу.

По информации Sky Sports, Руни получил повреждение на тренировке «МЮ» и не полетел с командой на игру в Лондоне. О степени тяжести травмы игрока сборной Англии пока не сообщается.

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» начнется сегодня в 18:00 по московскому времени.

Подопечные Антонио Конте занимают пятую строчку турнирной таблицы АПЛ, а команда Жозе Моуринью пока идет на седьмом месте.