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Руслан Нигматуллин: Положение «Локомотива» обязывает дать отпор ЦСКА. Надеюсь, команда Семина победит

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА. 

- Пока как-то долго доходят требования Семина до игроков «Локомотива». Надеюсь, что ему все-таки удастся исправить положение «Локомотива». Семин приводил уже эту команду к чемпионству. Но сейчас у него другие исполнители – это, думаю, главная проблема.

Положение «Локомотива» обязывает дать сегодня серьезный отпор ЦСКА. Железнодорожники сейчас очень низко располагаются в турнирной таблице, все ждут результата от нового тренера. Я сегодня планирую посмотреть этот матч живьем. Надеюсь, «Локомотив» победит армейцев, - заявил Нигматуллин.

В данный момент «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня команда сыграет в матче 11-го тура столичное дерби с ЦСКА. 

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Матч

Локомотив - ЦСКА

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция


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