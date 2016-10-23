Руслан Нигматуллин: Положение «Локомотива» обязывает дать отпор ЦСКА. Надеюсь, команда Семина победит

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.

- Пока как-то долго доходят требования Семина до игроков «Локомотива». Надеюсь, что ему все-таки удастся исправить положение «Локомотива». Семин приводил уже эту команду к чемпионству. Но сейчас у него другие исполнители – это, думаю, главная проблема.

Положение «Локомотива» обязывает дать сегодня серьезный отпор ЦСКА. Железнодорожники сейчас очень низко располагаются в турнирной таблице, все ждут результата от нового тренера. Я сегодня планирую посмотреть этот матч живьем. Надеюсь, «Локомотив» победит армейцев, - заявил Нигматуллин.

В данный момент «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня команда сыграет в матче 11-го тура столичное дерби с ЦСКА.