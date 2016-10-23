Российский боец Эдилов дисквалифицирован на 15 месяцев за допинг

Российский боец смешанного стиля Абдул-Керим Эдилов, представляющий клуб «Ахмат», дисквалифицирован на 15 месяцев за положительный допинг тест. Об этом сообщает mmafighting.com.

Срок наказания будет действовать со дня объявления о положительном тесте. Эдилов сможет выступать на территории США не раньше апреля 2017 года.

Напомним, что Эдилов имеет контракт с промоутерской компанией UFC, но так и не провел в организации ни одного боя. Во время внеплановой проверки 7 января в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.