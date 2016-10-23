Антонио Силва уволен из UFC и собирается продолжить карьеру в России или Японии
Бразильский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Антонио Силва уволен из организации UFC. Теперь спортсмен рассчитывает продолжить свои выступления в России или Японии.
Об этом рассказал менеджер бразильца Алекса Дэвис.
- Антонио продолжит карьеру в России или в Японии, например, в промоушене Rizin FF, - цитирует менеджера mmajunkie.com.
Напомним, что в 2011 году Силва победил россиянина Федора Емельяненко техническим нокаутом. В последних восьми боях Силва потерпел шесть поражений.
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