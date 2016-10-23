Тарас Бурлак: Похоже на то, что судейство в матче «Терек» - «Рубин» было предвзятым
Защитник «Рубина» Тарас Бурлак выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 11-го тура чемпионата России «Терек» - «Рубин».
- Насколько судейство повлияло на результат?
- Скорее всего, повлияло. Две красных карточки… Хотя нужно посмотреть повтор, сложно говорить. Но были спорные фолы в нашу сторону.
- Показалось, что в меньшинстве «Рубин» играл даже лучше, чем в равных составах.
- Ну да, как ни странно. И второй тайм мы уже начали играть с преимуществом. И как-то странно, но с каждым последующим удалением мы играли все легче и легче. Вдевятером так вообще владели преимуществом, создали два супермомента, а «Терек» не создал вообще ничего, хотя имел на двух игроков больше.
- Грасия произнес какие-то слова в раздевалке после матча?
- Естественно, он не ожидал, что будет такое судейство. Не хотелось бы верить в то, что оно было предвзятым, но было похоже на это. Не буду говорить, что нас убили или что-то подобное. Думаю, на месте Грасии любой тренер выражал бы недовольство. Он просто пожал всем руку, сказал, что все молодцы, никаких претензий у него к нам нет, - рассказал Бурлак.
Напомним, в матче «Терек» - «Рубин» главный арбитр Сергей Лапочкин удалил с поля сразу двух игроков команды гостей - Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано. Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1.
Благодаря этому успеху «Терек» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. «Рубин» идет на 10-м месте.
Матч
Голы
Балай 18 (1:0). Жонатас 34 (1:1). Грозав 71 (2:1 - пен.). Роши 90 (3:1).
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Грозав (Роши, 79), Мохаммади, Иванов, Митришев (Лебеденко, 58), Балай
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Бауэр, Самбрано, Ткачук (Жемалетдинов, 90), Цакташ, Мвила, Рочина (Сонг, 72), Жонатас, Канунников (Гарсия, 82)
Предупреждения:
Иванов, 63; Семёнов, 64; Мохаммади, 78; Балай, 86; Роши, 90 - Самбрано, 69
Удаления:
нет - Цакташ, 60; Самбрано, 70
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция