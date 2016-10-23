Тарас Бурлак: Похоже на то, что судейство в матче «Терек» - «Рубин» было предвзятым

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 11-го тура чемпионата России «Терек» - «Рубин».

- Насколько судейство повлияло на результат?

- Скорее всего, повлияло. Две красных карточки… Хотя нужно посмотреть повтор, сложно говорить. Но были спорные фолы в нашу сторону.

- Показалось, что в меньшинстве «Рубин» играл даже лучше, чем в равных составах.

- Ну да, как ни странно. И второй тайм мы уже начали играть с преимуществом. И как-то странно, но с каждым последующим удалением мы играли все легче и легче. Вдевятером так вообще владели преимуществом, создали два супермомента, а «Терек» не создал вообще ничего, хотя имел на двух игроков больше.

- Грасия произнес какие-то слова в раздевалке после матча?

- Естественно, он не ожидал, что будет такое судейство. Не хотелось бы верить в то, что оно было предвзятым, но было похоже на это. Не буду говорить, что нас убили или что-то подобное. Думаю, на месте Грасии любой тренер выражал бы недовольство. Он просто пожал всем руку, сказал, что все молодцы, никаких претензий у него к нам нет, - рассказал Бурлак.

Напомним, в матче «Терек» - «Рубин» главный арбитр Сергей Лапочкин удалил с поля сразу двух игроков команды гостей - Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано. Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 3:1.

Благодаря этому успеху «Терек» поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы РФПЛ. «Рубин» идет на 10-м месте.