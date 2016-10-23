Василий Карасев: Уровень исполнителей у «Автодора» стал похуже, но игра с ним будет непростая

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Автодора».

- «Автодор» покинули все легионеры, и, может быть, уровень исполнителей стал похуже. Но все равно есть пятерка неплохих иностранцев, плюс российские ребята. Тот же Колюшкин, который привлекался в сборную. Нас ждет непростая игра. Дома при своих болельщиках саратовцы играют прилично, поэтому поединки с ними всегда получаются интересными и результативными, - приводит слова Карасева официальный сайт клуба.

Напомним, матч между «Автодором» и «Зенитом» пройдет 23 октября в Саратове и начнется в 17:00. После двух игр, команда Василия Карасева с 4 очками занимает второе место в лиге ВТБ, «Автодор» с 4 очками после трех игр идет на 9-м месте.