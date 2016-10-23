Джеррард подтвердил свой уход из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард покинет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Для меня было большой честью жить в Лос-Анджелесе и играть для замечательных болельщиками «Гэлакси». Благодаря вам я чувствовал себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо», - написал Джеррард на своей странице в сети Instagram.

Living in Los Angeles and playing for the great Galaxy supporters has been a privilege. You have made this place feel like home to me. This city and this club will always hold a special place in my heart. Thank you #8 Фото опубликовано Steven Gerrard (@stevengerrard) Окт 22 2016 в 6:42 PDT

Контракт Джеррарда с американским клубом истекает в ноябре текущего года.

36-летний футболист пока не принял решение о продолжении или завершении карьеры.



