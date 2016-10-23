Джеррард подтвердил свой уход из «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард покинет клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Для меня было большой честью жить в Лос-Анджелесе и играть для замечательных болельщиками «Гэлакси». Благодаря вам я чувствовал себя здесь как дома. Этот город и этот клуб всегда будут занимать особое место в моем сердце. Спасибо», - написал Джеррард на своей странице в сети Instagram.
Контракт Джеррарда с американским клубом истекает в ноябре текущего года.
36-летний футболист пока не принял решение о продолжении или завершении карьеры.
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