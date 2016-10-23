Александр Елизаров: «Динамо» нужно думать о том, как выйти из финансовой ямы
Заместитель председателя общества «Динамо» Александр Елизаров прокомментировал финансовые проблемы столичной футбольной команды.
- Я бы сейчас не стал думать о том, какие долги и проблемы есть в «Динамо». Я бы думал о том, как выйти из этой ямы. Такие мысли и планы есть, я надеюсь, что в ближайшее время они будут выполнены, - заявил Елизаров.
Ранее сообщалось, что долги «Динамо» составляют около 13 миллиардов рублей.
В данный момент бело-голубые возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ, опережая «Тосно» на два очка.
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