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Александр Елизаров: «Динамо» нужно думать о том, как выйти из финансовой ямы

Источник:  ТАССКомментарии

Заместитель председателя общества «Динамо» Александр Елизаров прокомментировал финансовые проблемы столичной футбольной команды. 

- Я бы сейчас не стал думать о том, какие долги и проблемы есть в «Динамо». Я бы думал о том, как выйти из этой ямы. Такие мысли и планы есть, я надеюсь, что в ближайшее время они будут выполнены, - заявил Елизаров.

Ранее сообщалось, что долги «Динамо» составляют около 13 миллиардов рублей.

В данный момент бело-голубые возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ, опережая «Тосно» на два очка.


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