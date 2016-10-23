Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 4Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки39 : 38Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: Неудача в матче с ЦСКА станет для Семина проблемной точкой отсчета

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от встречи «Локомотива» и ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

- Ваш прогноз на дерби?
- Я не считаю, что встречу этих соперников можно назвать дерби. Этот поединок не идет ни в какое сравнение с такими матчами, как «Спартак» - ЦСКА или ЦСКА – «Зенит».

- И все же…
- Армейцы выглядят лучше, у них лучше поставлена игра. Но это футбол и победить может любой, ведь в «Локомотиве» тоже собраны неплохие ребята. Но почему-то мне кажется, что если исход матча будет для железнодорожников отрицательным, это станет для Семина проблемной точкой отсчета.

- ЦСКА на неделе затратил много сил в матче Лиги чемпионов с «Монако». Это скажется на состоянии армейцев?
- Не думаю, что скажется. ЦСКА играл во вторник, сегодня воскресенье, время на восстановление было достаточно. Тут надо говорить о том, что команда Слуцкого оказалась в привилегированном положении по сравнению с «Ростовом», который вышел на поле через два дня на третий. В этом - необъективность и нечестность календаря нашего чемпионата.

- Какой счет сегодня будет?
- Думаю, ЦСКА победит 2:1.

Встреча в Черкизово начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Локомотив - ЦСКА

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Локомотив» – ЦСКА?


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Подберезкин: Очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионеПолузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от домашнего матча с «Амкаром» в 11-м туре чемпионата России.ЦСКА поздравил Чанова с юбилеемЦСКА поздравил с 65-летием тренера вратарей команды, прославленного советского голкипера Вячеслава Чанова.Беким Балай: Будем двигаться шаг за шагомНападающий «Терека» Беким Балай, ставший автором одного из голов в ворота «Рубина» (3:1), поделился мнением об этой игре 11-го тура РФПЛ.Тарас Бурлак: Похоже на то, что судейство в матче «Терек» - «Рубин» было предвзятымЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак выразил недовольство работой арбитра Сергея Лапочкина в матче 11-го тура чемпионата России «Терек» - «Рубин».Руслан Нигматуллин: Положение «Локомотива» обязывает дать отпор ЦСКА. Надеюсь, команда Семина победитБывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ «Локомотив» - ЦСКА.ЦСКА обыграет «Локомотив». Прогнозы на матчи РФПЛЦСКА обыграет «Локомотив». Прогнозы на матчи РФПЛПрогнозы «Советского спорта» на матчи 11-го тура чемпионата России по футболу.Леонид Кучук: Слежу за матчами «Локомотива» и желаю клубу выбраться из непростой ситуацииБывший главный тренер московского «Локомотива» Леонид Кучук надеется, что команда сможет выправить незавидное турнирное положение в чемпионате России.Генеральный директор «Амкара»: У Джикии есть приоритет - стать футболистом сборной РоссииГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о том, что защитник клуба Георгий Джикия хотел бы защищать цвета сборной России.«Спартак» установил свой антирекорд сезона по ударам по воротамВ матче 11-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Урал» – 1:0. Единственный гол на 48-й минуте забил Лоренсо Мельгарехо.Президент «Урала»: Не могу понять «Спартак», который после каждого матча платит за своих болельщиковПрезидент «Урала» Григорий Иванов обратил внимание на некорректное поведение болельщиков «Спартака» во время матча 11-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.Тренерская победа «Спартака». Колонка Михаила БорзыкинаТренерская победа «Спартака». Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает игру «Спартака» в матче с «Уралом» и иллюстрирует работу Массимо Карреры.Азамат Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победуПолузащитник «Уфы» Азамат Засеев считает, что футболисты его клуба наиграли на победу в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».«Краснодар» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мскВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют «Краснодар» и пермский «Амкар».Шамиль Газизов: Игра с «Ростовом» получилась вязкойГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что футболисты его клуба владели преимуществом в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».«Локомотив» - ЦСКА. Начало текстовой трансляции – 16:30 мскВ воскресенье в матче 11-го тура чемпионата России сыграют московские клубы «Локомотива» и ЦСКА.РФПЛ. 11-й тур. «Локомотив» - ЦСКА, «Краснодар» - «Амкар» и другие матчиРезультаты матчей 11-го тура чемпионата России по футболу.Судейский скандал в Грозном. Правильно ли Лапочкин удалил игроков «Рубина»?Судейский скандал в Грозном. Правильно ли Лапочкин удалил игроков «Рубина»?«Советский спорт» разбирает эпизоды с удалениями игроков «Рубина» Мийо Цакташа и Карлоса Самбрано в матче с «Тереком».Александр Бубнов: Матч с «Уралом» показал, что потери существенно не влияют на игру «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 11-го тура чемпионата России «Урал» - «Спартак». Напомним, что спартаковцы победили со счетом 1:0.Рашид Рахимов: Недоволен тем, как команда игры при численном преимуществеГлавный тренер «Терека» Рашид Рахимов после домашней победы на «Рубином» (3:1) высказал недовольство тем, как команда играла после удаления двух казанских игроков.Валерий Рейнгольд: Против «Спартака» идет война. Другого объяснения такому судейству у меня нетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство работой арбитра Александра Егорова в матче с «Уралом» (1:0).

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости