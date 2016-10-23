Андрей Червиченко: Неудача в матче с ЦСКА станет для Семина проблемной точкой отсчета

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «Советскому спорту» поделился ожиданиями от встречи «Локомотива» и ЦСКА в 11-м туре чемпионата России.

- Ваш прогноз на дерби?

- Я не считаю, что встречу этих соперников можно назвать дерби. Этот поединок не идет ни в какое сравнение с такими матчами, как «Спартак» - ЦСКА или ЦСКА – «Зенит».

- И все же…

- Армейцы выглядят лучше, у них лучше поставлена игра. Но это футбол и победить может любой, ведь в «Локомотиве» тоже собраны неплохие ребята. Но почему-то мне кажется, что если исход матча будет для железнодорожников отрицательным, это станет для Семина проблемной точкой отсчета.

- ЦСКА на неделе затратил много сил в матче Лиги чемпионов с «Монако». Это скажется на состоянии армейцев?

- Не думаю, что скажется. ЦСКА играл во вторник, сегодня воскресенье, время на восстановление было достаточно. Тут надо говорить о том, что команда Слуцкого оказалась в привилегированном положении по сравнению с «Ростовом», который вышел на поле через два дня на третий. В этом - необъективность и нечестность календаря нашего чемпионата.

- Какой счет сегодня будет?

- Думаю, ЦСКА победит 2:1.

Встреча в Черкизово начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч Локомотив - ЦСКА Судья: Сергей Карасёв (Россия) Место и дата 23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция



