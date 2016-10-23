Шайба Панкова принесла «Трактору» победу над «Адмиралом»
«Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Единственную шайбу забросил в первом периоде нападающий гостей Александр Панков.
Дальневосточники занимают пятое место в Восточной конференции, уральцы идут седьмыми.
25 октября «Адмирал» примет «Амур», а «Трактор» днем позже встретится в Челябинске с «Сибирью».
Матч
Адмирал - Трактор - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Панков (Кольцов, Черников), 6:16 (0:1).
Место и дата
23 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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