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Шайба Панкова принесла «Трактору» победу над «Адмиралом»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Адмирал» дома уступил «Трактору» (0:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Единственную шайбу забросил в первом периоде нападающий гостей Александр Панков.

Дальневосточники занимают пятое место в Восточной конференции, уральцы идут седьмыми.

25 октября «Адмирал» примет «Амур», а «Трактор» днем позже встретится в Челябинске с «Сибирью».

Матч

Адмирал - Трактор - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Панков (Кольцов, Черников), 6:16 (0:1).

Место и дата

23 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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