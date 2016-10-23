Беким Балай: Будем двигаться шаг за шагом
Нападающий «Терека» Беким Балай, ставший автором одного из голов в ворота «Рубина» (3:1), поделился мнением об этой игре 11-го тура РФПЛ.
- Счастлив, что удалось забить гол, а команда выиграла. Постараюсь продолжить свою голевую серию. Всегда стараюсь занять наиболее выгодную позицию, в эпизоде с голом я сначала находился позади защитника. Затем, подумав, что если Мохаммади выполнит подачу, мне нужно быть первым на мяче, сыграл на опережение, и смог забить.
- Концовка матча
получилась напряженной, соперники могли и сравнять счет...
- Это из области психологии. Когда играешь в большинстве, стараешься держать мяч, и больше играешь на своей половине поля. Это опасно, можно пропустить гол. Вместо этого, нам нужно было атаковать, давить соперников. Роши забил мяч в дополнительное время, нам нужно было сделать это пораньше.
- Благодаря этой победе
«Терек» закрепился в верхней части турнирной таблицы. Постараетесь развить
успех в ближайших матчах чемпионата?
- Нам нужно быть сконцентрированными в каждом матче. Сначала нам предстоит кубковая игра, а затем уже матчи чемпионата. Будем двигаться шаг за шагом.
Балай 18 (1:0). Жонатас 34 (1:1). Грозав 71 (2:1 - пен.). Роши 90 (3:1). Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Грозав (Роши, 79), Мохаммади, Иванов, Митришев (Лебеденко, 58), Балай Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Бауэр, Самбрано, Ткачук (Жемалетдинов, 90), Цакташ, Мвила, Рочина (Сонг, 72), Жонатас, Канунников (Гарсия, 82) Иванов, 63; Семёнов, 64; Мохаммади, 78; Балай, 86; Роши, 90 - Самбрано, 69 нет - Цакташ, 60; Самбрано, 70 Сергей Лапочкин (Россия) 22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Удаления:
Судья:
Место и дата
Балай 18 (1:0). Жонатас 34 (1:1). Грозав 71 (2:1 - пен.). Роши 90 (3:1).
Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Грозав (Роши, 79), Мохаммади, Иванов, Митришев (Лебеденко, 58), Балай
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Бауэр, Самбрано, Ткачук (Жемалетдинов, 90), Цакташ, Мвила, Рочина (Сонг, 72), Жонатас, Канунников (Гарсия, 82)
Иванов, 63; Семёнов, 64; Мохаммади, 78; Балай, 86; Роши, 90 - Самбрано, 69
нет - Цакташ, 60; Самбрано, 70
Сергей Лапочкин (Россия)
22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция