ЦСКА поздравил Чанова с юбилеем
ЦСКА поздравил с 65-летием тренера вратарей команды, прославленного советского голкипера Вячеслава Чанова.
«Коллектив ПФК ЦСКА от всей души поздравляет Вячеслава Викторовича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, счастья, удачи и больших успехов в деле воспитания армейских вратарей!», - говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.
Негаснущей звезде, Вячеславу Викторовичу Чанову — 65. С юбилеем! pic.twitter.com/E8vkuSf649— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 23 октября 2016 г.
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