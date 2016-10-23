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Вячеслав Подберезкин: Очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник  «Краснодара» Вячеслав Подберезкин поделился ожиданиями от домашнего матча с «Амкаром» в 11-м туре чемпионата России.

- «Амкар» - дружная, боевая команда, которая очень хорошо играет у себя дома. Думаю, в Перми она потреплет нервы многим лидерам. Но и в гостях пермяки всегда оказывают достойное сопротивление любой команде, и я уверен, что нам в игре с ними придется очень непросто. Соперники наверняка будут действовать против нас вторым номером, и нам придется приложить немало усилий, чтобы взломать их насыщенную оборону. Но мы очень хотим одержать первую победу на нашем новом стадионе и порадовать болельщиков, поэтому сделаем для этого все, что в наших силах, - сказал игрок.

Встреча начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Краснодар - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

23 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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