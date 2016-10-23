Халеп обыграла Киз в стартовом матче Итогового чемпионата WTA
Четвертая ракетка мира Симона Халеп с победы стартовала на Итоговом чемпионате WTA-2016.
Последний крупный турнир WTA уходящего сезона начался сегодня в Сингапуре.
Румынская теннисистка нанесла поражение американке Мэдисон Киз в двух партиях.
В другом матче Красной группы сегодня сыграют лидер мирового рейтинга немка Анжелик Кербер и словацкая теннисистка Доминика Цыбулкова.
Напомним, в Белой группе турнира сыграет россиянка Светлана Кузнецова, которая квалифицировалась в Сингапур благодаря своей победе на Кубке Кремля.
Сингапур
Итоговый чемпионат WTA
Призовой фонд - 7 000 000 долларов США
Закрытые корты. Покрытие - хард
Красная группа
Халеп (Румыния) - Киз (США) - 6:2, 6:4.
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