Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь1 : 4Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки39 : 38Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Овечкин: Забросили две шайбы, и решили, что дело сделано

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Забросили две шайбы, и, видимо, решили, что дело сделано. Мы не выполнили тренерскую установку, хотя в нашей команде достаточно парней, которые точно знают, что делать на льду в той или иной ситуации. Большой минус нам за это. Мы знали, как будет играть соперник, но вот в свою игру не сыграли», - цитирует российского нападающего «Вашингтон пост».

Таким образом, у «Вашингтона» осталось семь очков, а у «Рейнджерс» стало шесть.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 27 октября в 04:30 мск на выезде сыграет с «Эдмонтоном», а «Рейнджерс» 24 октября в 02:00 мск примет «Аризону».

Матч

Вашингтон - Рейнджерс - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы:

Эллер (Орпик), 1:33 (1:0). Овечкин (Кузнецов, Орлов), 14:49 (2:0). Пирри (Миллер, Кленденинг), 22:21 (2:1). Весей (Степан, Нэш), 31:22 (2:2 - бол.). Весей (Зукарелло, Зибанежад), 34:22 (2:3). Нэш (Макдона), 59:54 (2:4 - п.в.).

Место и дата

23 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Панарин отдает чудо-пас на Анисимова, и это гол!». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Перед домашней ареной «Нью-Джерси» установили бронзовую статую Мартина Бродо (фото)Памятник легендарному канадскому вратарю Мартину Бродо открыт перед входом в Prudential Center (домашняя арена клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз»).Селянне набрал 5 очков в показательном матче «Классики наследия», Гретцки раскритировал свою игру (видео)Матч между ветеранами «Виннипега» и «Эдмонтона», предварявший «Классику наследия», завершился победой «Джетс» (6:5).Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)Этот гол Овечкина попал во все хит-парады, и его назвали «пентхаус» (видео)«Вашингтон» контролировал ход матча с «Рейнджерс», но все растерял во втором периоде.Сергей Бобровский: 100 побед в карьере? Это отличное ощущениеГолкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Лос-Анджелес» нанес «Ванкуверу» первое поражение в сезонеХоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Ванкуверу».НХЛ. «Чикаго» обыграл «Торонто», «Вашингтон» уступил «Рейнджерс» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Сент-Луис» обыграл «Калгари», Тарасенко и Якупов отдали по голевому пасуХоккеисты «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Сент-Луису».«Коламбус» обыграл «Даллас», Бобровский отразил все 32 броскаХоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Нэшвилл» уверенно обыграл «Питтсбург»Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Питтсбург».«Чикаго» дожал «Торонто», Анисимов и Панарин набрали по 2 очкаХоккеисты «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».Голевой пас Радулова помог «Монреалю» обыграть «Бостон» с ХудобинымХоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Монреалю».Гол и пас Наместникова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Оттаву»Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Тампе-Бэй».«Детройт» забросил 3 безответные шайбы в ворота «Сан-Хосе»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Сан-Хосе».33 сэйва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Флоридой»Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Колорадо».«Нью-Джерси» в овертайме дожал «Миннесоту»Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».Два паса Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Каролину»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Рейнджерс»Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейджерс».«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Бобровский ловит кураж, а вот Панарин куда-то пропал». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Голевой пас Марченко помог «Детройту» обыграть «Нэшвилл»Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нэшвиллу».

Рейнджерс
Рейнджерскалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости