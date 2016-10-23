Александр Овечкин: Забросили две шайбы, и решили, что дело сделано

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Рейнджерс» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Забросили две шайбы, и, видимо, решили, что дело сделано. Мы не выполнили тренерскую установку, хотя в нашей команде достаточно парней, которые точно знают, что делать на льду в той или иной ситуации. Большой минус нам за это. Мы знали, как будет играть соперник, но вот в свою игру не сыграли», - цитирует российского нападающего «Вашингтон пост».

Таким образом, у «Вашингтона» осталось семь очков, а у «Рейнджерс» стало шесть.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 27 октября в 04:30 мск на выезде сыграет с «Эдмонтоном», а «Рейнджерс» 24 октября в 02:00 мск примет «Аризону».