Samsung Galaxy сразится с SK Telecom T1 в финале чемпионата мира по League of Legends
Южнокорейский коллектив Samsung Galaxy вышел в финал чемпионата мира по League of Legends.
В полуфинальном матче Samsung победила H2K со счетом 3:0. В гранд-финале Samsung встретится с SK Telecom T1.
Гранд-финал чемпионата мира состоится 29 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически