Юрий Семин: Принимать команду по ходу сезона всегда становится проблемой

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о трудностях, которые ему приходится преодолевать, работая со столичной командой.

- Тяжело ли принимать команду по ходу сезона? Это всегда становится проблемой. Каждому наставнику хочется провести свои сборы и самостоятельно подобрать игроков на предстоящий сезон, но перестановки в футболе случаются часто. Ничего необычного в них нет.

Нужно время, чтобы подвести команду к оптимальным физическим кондициям, к одному пониманию игры, которое хочет видеть тренер. В этом направлении и ведется сейчас работа, хотя не все получается. Но я доволен последним матчем против «Амкара» в чемпионате России. Мы хорошо действовали в обороне, а футболисты играли с энтузиазмом. Но атакующие действия оставляют желать лучшего.

Сомнения относительно возвращения на пост главного тренера «Локомотива»? Нет, потому что «Локомотив» — клуб, в котором я вырос как тренер. К тому же здесь отличные болельщики, поддержку которых я ощущал раньше и чувствую сейчас. Руководство не осталось в стороне и тоже выразило мне кредит доверия. Обстановка благоприятная, и я надеюсь, что ситуация выправится в ближайшее время, - рассказал Семин.

В данный момент «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. Сегодня команда сыграет в матче 11-го тура столичное дерби с ЦСКА.