Жозе Моуринью: Я никогда не продам Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью развеял слухи, что клуб готов расстаться с нападающим Уэйном Руни.

Напомним, форвард, которому в понедельник исполнится 31 год, не выходил в стартовом составе своей команды в трех последних матчах английской премьер-лиги. С первых минут он вышел на поле лишь в игре Лиги Европы против «Фенербахче» (4:1) в минувший четверг.

В прессе появились предположения, что Руни вышел из доверия Моуринью и может продолжить карьеру в другом клубе. Речь, в частности, шла о китайском чемпионате.

«Я никогда не приму решение о продаже Уэйна, - цитирует португальского специалиста Sky Sports News. – Не представляю себе такую ситуацию, что клуб или тренер захочет расстаться с игроком, у которого такой статус, за плечами которого такая история. Да, я держал Руни на скамейке в трех матчах кряду, это было было непростое для меня решение, но я руководствовался интересами команды».

Сегодня в центральной встрече 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится на выезде с «Челси». Руни в Лондон не полетел: по информации британской прессы, он получил повреждение на тренировке.

Матч начнется в 18:00 мск, «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.