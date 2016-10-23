Virtus.pro вышла в финал EPICENTER: Moscow
Польский коллектив Virtus.pro вышел в финал турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.
В полуфинальном матче медведи победили бразильскую команду SK Gaming со счетом 2:1 (1:16 de_train, 16:13 de_nuke, 16:4 de_cobble).
В финале турнира Virtus.pro сыграет с победителем пары Natus Vincere vs. Dignitas.
Событие пройдет в Москве с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составляет 500 000 долларов.
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