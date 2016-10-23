Даниил Квят: Если в «Торо Россо» меня выбрали - значит, я достаточно хорош

Российский пилот Даниил Квят прокомментировал продление своего контракта с командой «Торо Россо» на 2017 год.

- Этот год получился невероятно длинным и достаточно сложным, поэтому хорошо, что сейчас ситуация прояснилась, и я получил этот шанс. В следующем году все будут начинать с нуля, что откроет новые возможности. Я сделаю все возможное, чтобы как можно лучше использовать предоставленный шанс.

Сейчас важно хорошо провести оставшиеся гонки в этом году и успешно выступить в следующем. Благодаря «Ред Булл», меня ждет четвертый сезон в Формуле 1, хотя, как вы знаете, в «Торо Россо» обычно используют иную философию в работе с гонщиками. Раз они меня выбрали, значит я достаточно хорош – все просто, - заявил Квят.

Напомним, после Гран-при России-2016 Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал голландец Макс Ферстаппен.

Даниил занимает 14-ю строчку в личном зачете пилотов «Ф-1» текущего сезона (25 очков).