Алексей Марченко: Теперь нет Дацюка, и нужно брать на себя больше ответственности

Корреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.

- Пару лет назад вы как-то в разговоре сказали: «Чтобы расти как хоккеисту, нужно играть против более сильного соперника. Для этого надо попасть в НХЛ». В прошлом сезоне вы ставили для себя задачу закрепиться в составе. Обе цели достигнуты, вы в «Ред Уингз», подписан контракт. Что дальше?

- Главная цель, как у всех - выиграть Кубок Стэнли. Нужно лучше играть. Попасть в первые две пары защитников – тоже классная цель.

Выходить против лучших игроков соперника. Иметь хорошие показатели по полезности, самому создавать моменты. Многого еще надо достичь.

- Волшебник ушел. Все сходятся во мнении, что «Детройту» после Павла Дацюка надо основательно перестраивать игру. Что именно пришлось менять?

- Нам всем надо брать на себя больше ответственности. Тот фронт работы, что делал Паша, теперь делим на всех. Пришли новые ребята - Ванек отлично играет, Нильсен здорово вписался в команду. В раздевалке появились новые лидеры. Абделкадер стал ассистентом капитана. Может сказать важное слово, когда возникает необходимость. Команда сплотилась.

