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Алексей Марченко: У «Детройта» много драк, и это говорит о командном духе

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Корреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.

- Самое расхожая характеристика «Ред Уингз» - плюшевые медвежата, которых валяли все, кому не лень. Но из шести игр в этом сезоне «Детройт» в пяти подрался. Даже Дилан Ларкин отметился штрафом за драку. Это что-то новое?

- Я не вижу в этом ничего нового. Так сложилась ситуация в игре, что пришлось выяснять отношения таким способом. Думаю, это говорит о командном духе. Постоять за своего, когда против него сыграли грязно.

- В межсезонье в команду пришли два новых ассистента – Даг Худа из «Бостона» и Джон Торчетти из «Миннесоты». Вы почувствовали смену власти на скамейке?

- По игре в большинстве я ничего не могу сказать, пока что не участвую. А вот игру в меньшинстве мы изменили. Да и в общем, теперь от защитников требуют более агрессивно играть у входа в свою зону. Соперника надо останавливать еще до синей линии. 

- Вы с Торчетти почти земляки. Вы - москвич, он тренировал ваш родной ЦСКА. Вы с ним ругаетесь по-русски?

- Нет, у него не такой большой словарный запас - выучил лишь пару слов. Знает «Доброе утро». Хорошо выучил слово «работа!» Не устает повторять, как меня увидит.

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