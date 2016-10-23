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Алексей Марченко: Не могу согласиться с точкой зрения Вячеслава Быкова

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Корреспондент «Советского спорта» в Детройте Дмитрий Малиновский взял интервью у защитника «Ред Уингз» Алексея Марченко.

- Какой опыт вы получили в игре за сборную России на Кубке мира?

- Опыт бесценный. Для меня было здорово сыграть на таком высоком уровне против лучших хоккеистов мира. Отличная подготовка к сезону. Игра за национальную сборную для меня - не пустой звук. Свои, русские ребята в раздевалке, родная речь, установка на игру по-русски. На скамейке всё по-русски - это очень здорово.  

- На днях Вячеслав Быков в интервью «Советскому спорту» сказал, что у канадцев на Кубке мира все было подчинено одной цели - победить. Без разницы, в каком звене играть, сколько игрового времени получать, с какими партнерами выходить на лед. О сборной России сложилось впечатление, что ребята тянули одеяло на себя. Пытались играть так, как в своих клубах. Вы видели все изнутри, можете поделиться мнением? 

- Мне так не показалось. Может в первых играх не все получалось. Где-то не дорабатывали в игровых моментах. Потом собрались в раздевалке и вместе поговорили. Я думаю все увидели прогресс по ходу турнира. И в нападении, и в защите мы стали играть лучше. Поверьте, в сборной нет тех, кто отбывает номер. Для нас это не пустой звук.

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