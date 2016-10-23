Дубли Мозякина и Коваржа помогли «Магнитке» обыграть «Куньлунь»
«Куньлунь» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Мартин Бакош, у гостей - Сергей Мозякин (дважды), Ян Коварж (дважды) и Владислав Калетник.
Уральский клуб вышел на первое место в Восточной конференции, китайская команда идет 13-й.
24 октября «Куньлунь» примет «Локомотив», а «Металлург» 26 октября сыграет дома с одноклубниками из Новокузнецка.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Металлург Мг - 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Мозякин (Зарипов), 0:29 (0:1). Коварж (Мозякин, Ли), 13:52 (0:2 - бол.). Бакош (Коллинс), 14:02 (1:2). Калетник (Осала, Береглазов), 22:04 (1:3). Мозякин (Зарипов, Антипин), 30:24 (1:4 - бол.). Коварж (Мозякин), 55:40 (1:5).
Место и дата
23 октября 12:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
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