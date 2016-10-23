На стройке футбольной арены в Катаре погиб рабочий

Рабочий погиб на строительстве одного из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

Трагедия произошла в субботу на строительстве арены в городе Эль-Вакра. По сообщению организаторов мирового первенства, сразу же инцидента было начато расследование с целью выявления причин смерти рабочего.

Ранее сообщалось о еще трех смертях людей, занятых на строительстве футбольных стадионов в этой азиатской стране.



Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

