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На стройке футбольной арены в Катаре погиб рабочий

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Рабочий погиб на строительстве одного из стадионов чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

Трагедия произошла в субботу на строительстве арены в городе Эль-Вакра. По сообщению организаторов мирового первенства, сразу же инцидента было начато расследование с целью выявления причин смерти рабочего.

Ранее сообщалось о еще трех смертях людей, занятых на строительстве футбольных стадионов в этой азиатской стране.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря 2022 года.

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